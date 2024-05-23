Агент высказался о будущем Ленини в «Краснодаре»

Футбольный агент Пьер Фернандес, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини», высказался насчет будущего своего клиента.

«Возможно, Кевин останется в «Краснодаре» этим летом. У нас нет никаких предложений по трансферу футболиста», - передает слова агента Sport24.

Срок действующего трудового соглашения между игроком и краснодарским клубом истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Ленини провел 14 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч. После 29 туров «быки» с 53 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.