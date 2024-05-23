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Балахнин: «Ростов» будет биться, просто так очки «Зениту» не отдаст»

23 Мая 2024 • 12:44 Комментировать
Зенит
...
Ростов
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25.05 16:30

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ, в котором южане сыграют с «Зенитом».

Специалист считает, что несмотря на то, что победа в предстоящей игре «Зениту» нужнее, игроки «Ростова» постараются себя показать.

«Думаю, как и большинство болельщиков, что «Зениту» победа в этом матче гораздо нужнее. «Ростов» будет биться, просто так очки хозяевам не отдаст. Все мы знаем самолюбие Валерия Карпина, его умение настраивать игроков на важные матчи», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» состоится 25 мая в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

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