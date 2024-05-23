Червиченко: «Не сомневаюсь, что «Зенит» обыграет «Ростов»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о матче между «Зенитом» и «Ростовом» в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги.

«Не сомневаюсь, что «Зенит» обыграет «Ростов». «Ростов», не имея шансов ни подняться, ни опуститься, будет уже в отпускном состоянии. Наверное, Карпин ещё и выпустит молодых», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

Матч «Зенита» против «Ростова» пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге в субботу, 25 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В случае победы подопечные Сергея Семака будут иметь шансы на золотые медали.