Агент Итало: «Контракт с «Уралом» — хороший шаг»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Урала» Итало, высказался о новом контракте своего клиента с екатеринбургским клубом.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист подписал с «Уралом» трёхлетнее соглашение.

«Теперь Итало полноценный игрок «Урала», с чем я его и поздравляю. Это хороший шаг, думаю, он счастлив», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Итало провёл за «Урал» 30 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего бразильца в 500 тысяч евро.

Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «Урал» проведёт 25 мая против ЦСКА. Начало — в 16:30 по московскому времени.