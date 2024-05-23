Ерохин может перейти в «Краснодар»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин может продолжить карьеру в «Краснодаре».

По информации Sport24, вероятно, 34-летний футболист перейдёт в стан «быков» ближайшим летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне Ерохин провёл за «Зенит» 25 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Отметим, что за один тур до конца текущего сезона «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая третий «Краснодар» на одно очко. Лидирует же московское «Динамо».

Ближайший 30-й тур состоится в эту субботу, 25 мая. Все матчи чемпионата России начнутся в 16:30 по московскому времени.