Семак назвал трёх футболистов «Зенита», которые могут не сыграть с «Ростовом»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча против «Ростова» в 30-м туре Премьер-лиги рассказал о кадровых проблемах.

«Подготовка к матчу с «Ростовом» идет в привычном режиме. Встреча очень важная. На данный момент непонятно, смогут ли Дуглас Сантос, Мостовой и Артур сыграть с «Ростовом», - передает слова тренера «Чемпионат».

Матч «Зенита» и «Ростова» состоится на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 25 мая. Начало встречи запанировано в 16:30 по московскому времени. После 29 туров чемпионата России питерцы отстают от идущего первым «Динамо» на два балла.