Черчесов – об интересе «ПСЖ» к Сафонову: «Трансфер ради трансфера – это неправильно»

Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России, высказался об интересе к Матвею Сафонову со стороны «ПСЖ».

Ранее появилась информация, что французский гранд заинтересован в приобретении вратаря «Краснодара». Сообщалось, что Сафонов рассматривается в качестве подмены основному голкиперу парижан Джанлуиджи Доннарумме.

- Посмотрим, чем эта ситуация завершится. Самое главное, чтобы получили то, что желаем. А так трансфер ради трансфера, вне зависимости от уровня либо и клуба – неправильно, - передаёт слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

По данным СМИ, сделка должна состояться ближайшим летом, «ПСЖ» заплатит за воспитанника краснодарской команды 20 миллионов евро.

В этом сезоне Сафонов принял участие в 29 матчах, пропустил 27 голов, в 10 встречах смог отстоять «на ноль».