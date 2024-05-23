«ПСЖ» или «Краснодар»: Сафонов решил, где будет играть

«ПСЖ» предварительно договорился с «Краснодаром» относительно трансфера вратаря Матвея Сафонова.

Как информирует РБК, стороны провели переговоры и достигли устной договоренности о сделке. Сам 25-летний голкипер дал согласие на переезд в столицу Франции. Оформление трансфера может состояться по завершении сезона в Российской премьер-лиге.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». Срок действующего контракта Матвея с «быками» истекает в 2029 году.

В текущем розыгрыше чемпионата России вратарь провел 29 поединков, пропустил 27 мячей, а в десяти встречах сохранил свои владения на замке.