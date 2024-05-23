Агент: «Роналдо очень счастлив в «Ростове»

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, высказался об игре своего клиента в нынешнем сезоне.

«Роналдо сейчас демонстрирует потрясающую игру. Его очень тепло встретили в «Ростове», он очень счастлив здесь», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Роналдо перешёл в «Ростов» минувшей зимой из «Левски» за 2 миллиона евро. В составе южан 23-летний бразилец успел провести 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Свой заключительный матч в текущем сезоне «Ростов» проведёт 25 мая против «Зенита». Начало — в 16:30 по московскому времени.