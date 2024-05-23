Семак ответил на вопрос о новом контракте с «Зенитом»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном подписании нового трудового соглашения с «сине-бело-голубыми».

«Дата подписания моего контракта? Не знаю. Я концентрируюсь только на подготовке к предстоящему матчу с «Динамо», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось, что руководство петербургского клуба хочет продлить сотрудничество с Семаком до 2030 года. Специалист возглавляет «сине-бело-голубых» с 2018 года. Под руководством тренера «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом России.