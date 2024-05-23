Агент Дркушича — о возможном уходе словенского футболиста из «Сочи»: «Краснодар» — отличный клуб»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, высказался о возможном переходе своего клиента в «Краснодар».

«Сейчас на рынке Дркушич — интересный игрок. Безусловно, «Краснодар» — отличный клуб. Но сможет ли там он оказаться, это вопрос для клуба», — цитирует Ратковицу «Чемпионат».

В текущем сезоне Дркушич провёл в составе «Сочи»23 игры, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами. Трансферная стоимость словенского защитника сейчас составляет 3 миллиона евро.

Отметим, что «Сочи» не смог сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведёт в Мелбет-Первой лиге. За один тур до конца чемпионата России южане занимают последнее 16-е место в турнирной таблице.