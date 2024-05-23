У «ПСЖ» появился конкурент в борьбе за Сафонова

Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов попал в сферу интересов еще одного европейского клуба. Согласно сведениям Transfermarkt, подписать 25-летнего голкипера хочет «Монако».

Монегаски собираются побороться за воспитанника «быков» с другим французским клубом – «ПСЖ». В Париже рассматривают Сафонова на место дублера Джанлуиджи Доннаруммы. Сумма потенциальной сделки оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ вратарь провел 29 матчей. Матвей пропустил 27 голов, а в десяти поединках отстоял на ноль. Его контракт с «быками» истекает летом 2029 года.