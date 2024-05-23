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Обухов: «Задача «Оренбурга» - победить «Спартак»

23 Мая 2024 • 11:45 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
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25.05 16:30

​Владимир Обухов, форвард оренбургской команды, высказался о предстоящем матче со «красно-белыми».

- Он будет очень важным для команды. Задача - победить, других вариантов нет. Нам по силам обыграть «красно‑белых», - передаёт слова воспитанника «Спартака» «Матч ТВ».

Встреча заключительного тура РПЛ пройдёт 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по мск. Все матчи тура начнутся в одно время.

«Оренбург» сейчас имеет в своей копилке 30 баллов и идёт на 12 строчке в турнирной таблице.

В этом сезоне чемпионата России Владимир Обухов принял участие в 15 матчах и забил три гола.

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