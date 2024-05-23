«ПСЖ» и «Краснодар» пока не договорились по трансферу Сафонова

Между французским «ПСЖ» и «Краснодаром» пока нет договоренности по трансферу вратаря Матвея Сафонова. Об этом рапортует Transfermarkt.

Ранее в СМИ сообщалось, что парижский топ-клуб рассматривает Сафонова в качестве дублера Джанлуиджи Доннаруммы. Сумма потенциального трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

Матвей – воспитанник футбольный академии краснодарского клуба. В текущем розыгрыше Премьер-лиги вратарь провел 29 поединков, в которых пропустил 27 голов. В десяти встречах Сафонов оставил ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 18 миллионов евро.