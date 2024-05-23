Кавазашвили: «Я категорически против того, чтобы Сафонов переходил в «ПСЖ» вторым вратарём»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ветеран считает, что 25-летнему Сафонову не стоит соглашаться на роль запасного вратаря французского гранда.

«Я слышал о том, что его берут вторым вратарём. Я категорически против этого. Только первым вратарём. Если он идёт в запас к кому-то, лучше ему не портить себе дальнейшую карьеру», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

Действующий контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до конца января 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает вратаря сборной России в 18 миллионов евро.