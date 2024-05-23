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Беляев: «Каррера хотел пригласить меня в «Спартак»

23 Мая 2024 • 11:37 Комментировать

Экс-футболист тульского «Арсенала» и столичного «Локомотива» Максим Беляев вспомнил о несостоявшемся трансфере в московский «Спартак» семь лет назад.

«В 2017-м меня хотел пригласить в «Спартак» лично Массимо Каррера. Меня приезжал просматривать их спортивный директор. Им нужен был защитник с российским паспортом. Почему-то не срослось», - передает слова Беляева «Чемпионат».

В настоящий момент защитник выступает за клуб «Ленинградец», куда перебрался из «Арсенала» летом прошлого года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает грядущим летом.

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Спартак Москва Максим Беляев Массимо Каррера ещё теги
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