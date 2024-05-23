Семак отреагировал на новость об интересе «ПСЖ» к вратарю Сафонову

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями касательно возможного перехода вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Дай бог, чтобы у Матвея Сафонова всё получилось в одном из лучших клубов на сегодняшний день», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось, что трансфер 25-летнего российского вратаря обойдется парижскому гранду в 20 миллионов евро.

Сафонов является воспитанником академии краснодарского клуба. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Матвей провел 29 поединков, в десяти из которых сохранил ворота в неприкосновенности.