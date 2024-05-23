Семак высказался о решающем матче «Зенита» против «Ростова»

В заключительном туре чемпионата России петербургский «Зенит» на своем поле примет «Ростов». Об этом поединке поделился мнением главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Нужно фокусироваться на одном - на нашем матче. И Валерий Карпин, и «Ростов» выходят на каждый матч с одним настроем - побеждать. Нас ждет интересный и непростой матч», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Матч «Зенита» и «Ростова» состоится на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 25 мая. Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии этой игры команда Семака отстает от лидирующего «Динамо» на два балла.