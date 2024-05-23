Пименов — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Если есть другой вариант, лучше рассмотреть его»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Эксперт не уверен, что Сафонову стоит конкурировать с таким известным вратарём, как Джанлуиджи Доннарумма.

«Доннарумма — с именем вратарь, и приоритет, наверно, будет отдан ему. С одной стороны, «ПСЖ» — это бренд, но с другой стороны, если есть другой вариант, лучше рассмотреть его», — цитирует Пименова Metaratings.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов провёл за «Краснодар» 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 10 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 18 миллионов евро.