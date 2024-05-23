Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Если есть другой вариант, лучше рассмотреть его»

23 Мая 2024 • 11:22 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
25.05 16:30

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Эксперт не уверен, что Сафонову стоит конкурировать с таким известным вратарём, как Джанлуиджи Доннарумма.

«Доннарумма — с именем вратарь, и приоритет, наверно, будет отдан ему. С одной стороны, «ПСЖ» — это бренд, но с другой стороны, если есть другой вариант, лучше рассмотреть его», — цитирует Пименова Metaratings.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов провёл за «Краснодар» 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 10 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 18 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Руслан Пименов ПСЖ Матвей Сафонов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Мая
12:17
Ерохин может перейти в «Краснодар»
12:15
Черчесов – об интересе «ПСЖ» к Сафонову: «Трансфер ради трансфера – это неправильно»
12:15
Экс-игрок «Краснодара» рассказал, от чего будет зависеть итог матча против «Динамо»
11:50
Агент Дркушича — о возможном уходе словенского футболиста из «Сочи»: «Краснодар» — отличный клуб»
11:38
Кавазашвили: «Я категорически против того, чтобы Сафонов переходил в «ПСЖ» вторым вратарём»
11:22
Пименов — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Если есть другой вариант, лучше рассмотреть его»
11:06
Дркушич может перейти в «Краснодар»
09:38
Черчесов — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Когда изначально пишут, что он будет вторым номером — это напрягает»
09:11
Аршавин: «Если посмотреть на то, как складывался чемпионат, то «Динамо» должно уступить «Краснодару» 1
00:17
Ставка и прогноз на точный счёт матча Краснодар — Динамо РПЛ — 25 мая 2024
22 Мая
21:26
Дасаев не видит смысла в переходе Сафонова в «ПСЖ»
21:23
Заварзин: «И «Краснодар», и «Динамо» могут перегореть в финальном матче»
21:18
Широков высказался об интересе «ПСЖ» к Сафонову
20:57
Надёжная ставка и прогноз на матч Краснодар – Динамо чемпионата России – 25 мая 2024
20:12
Терёхин: «Хотелось бы, чтобы «Динамо» стало чемпионом»
19:54
Наумов: «Динамо» может оступиться в Краснодаре
19:44
Отец Кузяева заявил, что Сафонов сильнее Доннаруммы
19:35
Кафанов — о Сафонове в «ПСЖ»: После адаптации он выйдет на другой уровень
19:25
Барбоза не исключил, что «ПСЖ» следит за Сафоновым
19:17
Экс-игрок «Зенита» Горшков высказался о чемпионской гонке в РПЛ
18:53
Тарханов назвал фаворитов чемпионской гонки РПЛ
18:46
Стало известно, при каких обстоятельствах Агкацев останется в «Краснодаре»
18:38
«ПСЖ» может подписать российского футболиста 1
18:30
Точилин назвал лучшего игрока сезона РПЛ
17:37
Дьяков не верит в чемпионство «Краснодара»
16:43
Дьяков: «Краснодар» потерял шансы на чемпионство, когда уволил Ивича
15:27
У «Краснодара» нет предложений по Сперцяну
15:15
«Динамо» уже в четверг отправится на матч с «Краснодаром»
15:12
Точилин: «Динамо» должно приложить максимум усилий, чтобы выиграть титул»
14:46
Муравьёв объяснил, на каких условиях «Динамо» может продать Тюкавина
14:44
Тюкавин должен сыграть с «Краснодаром»
14:26
Агент Барбоза: «Пока Тюкавин не соответствует требованиям «Атлетико»
13:30
Агент Барбоза назвал единственную проблему трансфера Сперцяна в европейский клуб
12:34
Вахания считает, что «Динамо» заслужило чемпионство
12:30
Сапета двумя словами описал лидерство «Динамо» в РПЛ
12:10
Хомуха назвал лучшего тренера сезона в РПЛ
11:08
«Краснодар» хочет продлить контракт с Мусаевым
10:28
Булатов: «Динамо» станет чемпионом, у них самая простая задача»
09:32
Гагнидзе: «Не имеет значения, играю я или нет, главное — чемпионство»
21 Мая
23:02
Березовский: «У Сперцяна огромный потенциал»
20:32
Давыдов предположил, как сыграют «Динамо» и «Краснодар»
19:38
Пикущак – о шансах «Краснодара» на чемпионство: «Надежда умирает последней»
19:36
Фильцов: «Динамо» станет чемпионом»
18:51
Силкин оценил работу Лички в «Динамо»
18:40
Деменко считает, что «Краснодар» не будет держать Сперцяна
18:30
Радимов объяснил, чего не хватает «Краснодару» в борьбе за чемпионство
17:28
Дьяков считает, что Тюкавин готов к переезду в Европу
16:26
Кордоба: «В матче с «Динамо» сделаем всё возможное, чтобы завоевать титул»
14:40
«Никто не наиграл на золото»: Балахнин высказался о жаркой развязке в РПЛ
10:34
Байрамян – о чемпионской гонке в РПЛ: «Не помню, когда была такая интрига»
20 Мая
15:47
Колыванов объяснил, почему не считает «Динамо» явным фаворитом золотой гонки 2
14:09
Появилась информация о состоянии Тюкавина
13:45
Орещук: «Тюкавину надо провести в «Динамо» ещё один сезон»
13:15
Масалитин: «Динамо» важно не перетянуть с продажей Тюкавина в Европу»
10:58
Личка оценил шансы Тюкавина стать лучшим игроком РПЛ
10:42
Кордоба: «Меня не беспокоит то, что я не забиваю в нескольких играх»
09:49
Гранат заявил, что боится сглазить «Динамо»
19 Мая
22:38
Жоаозиньо: «Я всегда говорил, что болею за «Краснодар»
21:29
Пименов считает, что «Динамо» может побороться за чемпионство в следующем сезоне
14:39
Чавес: «Не ожидал, что с «Динамо» буду бороться за чемпионство так рано»
13:24
Марков: «В гонке бомбардиров впечатлил Тюкавин»
12:53
Марков: «Надеюсь, «Динамо» станет чемпионом, болельщики ждали практически 50 лет»
12:01
Пименов: «До чемпионства «Динамо» остался всего один шаг»
11:29
Скопинцев: «Голы Нгамалё на последних минутах — мастерство, его пик»
11:23
Гафин высказался об интересе «Динамо» к Джикии и Лунёву
11:07
Скопинцев: «Динамо» два раза выиграло у «Зенита», это надо уважать»
10:49
Гафин: «Мы не заинтересованы в продаже Тюкавина в любой другой российский клуб»
10:18
Скопинцев: «В матче с «Крыльями Советов» болельщики добавили нам сил»
18 Мая
23:19
Сафонов рассказал, что должен сделать «Краснодар» для чемпионства 1
22:11
Ещенко — о «Динамо»: «Если они выиграют золото, это будет заслуженно»
21:19
Точилин: «Матч «Краснодар» - «Динамо» будет самым важным в чемпионате»
21:00
Шикунов — о «Динамо»: «Сейчас уже тяжело что-то с ними сделать»
20:27
Орещук надеется, что «Динамо» выиграет РПЛ
16:57
Терёхин: «Личка сумел сплотить «Динамо»
17 Мая
20:42
Паршивлюк высказался о шансах «Динамо»: «На бумаге это так»
15 Мая
19:33
Кински считает, что в чемпионской гонке РПЛ всё решится в матче «Краснодар» — «Динамо»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРАСНОДАР ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру Только два тренера могут возглавить «Манчестер Юнайтед» - названы имена Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола Гюлер может уйти из «Реала» - назван возможный клуб игрока Пента-трик Месси и Роналду: кому легенды забивали по пять мячей за матч Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» Де Брёйне и Уокер приняли решения по будущему «Бавария» начала переговоры с новым тренером - известно имя
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» Голевые подвиги Левандовски и Педри гарантировали «Барселоне» второе место в Ла Лиге «Зенит» может оставить «Динамо» у разбитого корыта – все интриги последнего тура РПЛ
Спортивные новости
Рыбин: Как без русской сборной можно смотреть чемпионата мира? Крикунов: Сборной России на ЧМ нет, но мне все равно интересен турнир Экс-игрок сборной Казахстана: Команда не заслуживала поражения 10:1 в матче с США Вице-президент КХЛ: Не видел ни одной игры ЧМ Канарейкин: Чемпионат мира потерял в качестве из-за отсутствия России Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Мая
12:37 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Не сомневаюсь, что «Зенит» обыграет «Ростов»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Итало: «Контракт с «Уралом» — хороший шаг»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Ерохин может перейти в «Краснодар»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал трёх футболистов «Зенита», которые могут не сыграть с «Ростовом»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Черчесов – об интересе «ПСЖ» к Сафонову: «Трансфер ради трансфера – это неправильно»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Краснодара» рассказал, от чего будет зависеть итог матча против «Динамо» эксклюзив
12:01 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Роналдо очень счастлив в «Ростове»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Семак ответил на вопрос о новом контракте с «Зенитом»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича — о возможном уходе словенского футболиста из «Сочи»: «Краснодар» — отличный клуб»
11:49 · Россия. Премьер-лига
У «ПСЖ» появился конкурент в борьбе за Сафонова
11:45 · Россия. Премьер-лига
Обухов: «Задача «Оренбурга» - победить «Спартак»
11:44 · Россия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «Краснодар» пока не договорились по трансферу Сафонова
11:38 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Я категорически против того, чтобы Сафонов переходил в «ПСЖ» вторым вратарём»
11:37 · Россия. Премьер-лига
Беляев: «Каррера хотел пригласить меня в «Спартак»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Семак отреагировал на новость об интересе «ПСЖ» к вратарю Сафонову
Все новости
Рекомендуем