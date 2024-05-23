Экс-игрок «Краснодара» рассказал, от чего будет зависеть итог матча против «Динамо»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, от чего будет зависеть итог матча 30-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» примет «Динамо».

«Я думаю, что «Краснодар» своей игрой может показать любому сопернику свою силу. Другое дело, что что «Динамо» будет биться за чемпионство. Поэтому нас ожидает сложный матч для двух команд, тем более, волнующий момент у клубов. Здесь предпочтение никому нельзя давать, выиграет тот, кому будет сопутствовать удача, реализация моментов. Любая команда может победить в этом матче», — сказал Деменко.

Встреча заключительного тура «Краснодар» - «Динамо» состоится 25 мая. Все матчи 30-го тура начнутся в одно время – 16:30 мск.