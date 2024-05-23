Агент Дркушича ответил на вопрос о трансфере в «Краснодар»

Футбольный агент Младен Ратковица в беседе с журналистами поделился мыслями относительно потенциального трансфера защитника «Сочи» Вани Дркушича в «Краснодар».

«Не могу давать комментарии, основанные на спекуляциях. Сейчас рассматриваем все варианты, так что мы все еще очень далеки от принятия какого-либо решения», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 23 поединках во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Срок действующего трудового соглашения между Дркушичем и сочинским коллективом рассчитан до лета следующего года.