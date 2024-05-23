Назначен судья на матч «Краснодар» - «Динамо»

Стали известны назначения арбитров на матчи заключительного тура Российской премьер-лиги. Центральный поединок между «Краснодаром» и московским «Динамо» обслужит бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым.

Помогать ему на бровках будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Резервный рефери - Игорь Панин, ВАР - Павел Кукуян, АВАР - Валерий Данченко.

Матч состоится на стадионе в Краснодаре в субботу, 25 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В преддверии этого поединка «Динамо» лидирует в турнирной таблице, а «Краснодар» располагается на третьей строчке.