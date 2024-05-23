Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич может перейти в «Краснодар».

По информации «РБ Спорт», «Краснодар» ищет нового центрального защитника на случай возможного ухода Хуниора Алонсо. При этом отмечается, что официального предложения по Дркушичу «быки» пока не делали.

В текущем сезоне Дркушич провёл за «Сочи» 23 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 3 миллиона евро.

Напомним, «Сочи» не смог сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведёт в Мелбет-Первой лиге. Дркушич представляет южан с января 2022 года.