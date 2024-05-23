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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов примет участие во всех летних матчах «ПСЖ»

23 Мая 2024 • 10:54 Комментировать

В прессе появляется новая информация о потенциальном переходе голкипера сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

Как сообщил посредством социальных сетей журналист Максим Алланазаров, российский вратарь грядущим летом примет участие в предсезонных играх парижского коллектива. Накануне появилась новость, что «ПСЖ» заплатит за голкипера 20 миллионов евро.

«Ожидается, что Сафонов примет участие во всех летних товарищеских матчах «ПСЖ» и будет иметь стабильную игровую практику в сезоне», - написал журналист.

В текущем сезоне РПЛ Матвей провел 29 матчей, в десяти из которых отстоял на ноль.

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