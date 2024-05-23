Мусаев: «Не думаю, что ЦСКА играл плохо весной, «Манчестер Сити» тоже проиграл «Реалу»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился мнением об игре команды в весенней части текущего сезона.

По мнению Мусаева, «армейцы» могли добиться большего, но это вовсе не означает, что ЦСКА плохо выступал.

«Не думаю, что ЦСКА играл плохо этой весной. Это футбол. «Манчестер Сити» тоже проиграл «Реалу», но не думаю, что играл хуже», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

После 29 туров РПЛ ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Свой заключительный матч в этом сезоне «армейцы» проведут 25 мая против екатеринбургского «Урала». Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.