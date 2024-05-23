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Бонгонда хочет забить за «Спартак» 20 голов в следующем сезоне

23 Мая 2024 • 10:44 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
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25.05 16:30

Тео Бонгонда, игрок «красно-белых», рассказал о своей цели на следующий сезон.

- Забить много голов. Не знаю, сколько это будет. Если забью 20 мячей, это будет хорошо. Я верю, что когда ты работаешь, всё становится лучше. Я прилагаю много усилий для развития, - цитирует Бонгонду «Матч ТВ».

28-летний Бонгонда принадлежит столичной команде с лета прошлого года, перейдя из испанского «Кадиса». Контракт футболиста рассчитан до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

В этом сезоне полузащитник провёл за клуб 34 матча во всех турнирах, восемь раз поразил ворота соперников и сделал два ассиста на партнёров.

«Спартак» 25 мая отправится в гости к «Оренбургу», где проведёт последний матч этого сезона, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тео Бонгонда

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