Бонгонда хочет забить за «Спартак» 20 голов в следующем сезоне

Тео Бонгонда, игрок «красно-белых», рассказал о своей цели на следующий сезон.

- Забить много голов. Не знаю, сколько это будет. Если забью 20 мячей, это будет хорошо. Я верю, что когда ты работаешь, всё становится лучше. Я прилагаю много усилий для развития, - цитирует Бонгонду «Матч ТВ».

28-летний Бонгонда принадлежит столичной команде с лета прошлого года, перейдя из испанского «Кадиса». Контракт футболиста рассчитан до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

В этом сезоне полузащитник провёл за клуб 34 матча во всех турнирах, восемь раз поразил ворота соперников и сделал два ассиста на партнёров.

«Спартак» 25 мая отправится в гости к «Оренбургу», где проведёт последний матч этого сезона, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.