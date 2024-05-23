Журналист Lequipe: «Во Франции не знают Сафонова»

Журналист Lequipe Антуан Момон поделился мыслями относительно потенциального перехода российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» во французский «ПСЖ».
«Во Франции не знают Сафонова. Новость о его возможном переходе в «ПСЖ» у нас нигде не публиковалась», - передает слова журналиста «Чемпионат».
Ранее в прессе сообщалось, что парижский гранд рассматривает Сафонова в качестве дублера Джанлуиджи Доннаруммы.
Матвей является воспитанником академии «Краснодара». В текущем сезоне вратарь провел 29 поединков, в которых пропустил 27 голов. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.
Бан пользователя