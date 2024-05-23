Файзуллаев рассказал, по чему он скучает в Москве

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, чего ему больше всего не хватает в Москве.

Напомним, узбекский футболист перешёл в московский клуб летом прошлого года из «Пахтакора».

«Единственное, по чему скучаю — семья. Но я и до переезда в Москву жил далеко от родных, поэтому всё привычно. К тому же в Москве есть рестораны узбекской кухни, много друзей-узбеков», — цитирует Файзуллаева Sport24.

В нынешнем сезоне 20-летний «Файзуллаев» провёл за «армейцев» 31 матч, забил пять голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 5 миллионов евро.