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Файзуллаев рассказал, по чему он скучает в Москве

23 Мая 2024 • 10:32 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
1 2.05 X 3.70 2 3.40
25.05 16:30

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, чего ему больше всего не хватает в Москве.

Напомним, узбекский футболист перешёл в московский клуб летом прошлого года из «Пахтакора».

«Единственное, по чему скучаю — семья. Но я и до переезда в Москву жил далеко от родных, поэтому всё привычно. К тому же в Москве есть рестораны узбекской кухни, много друзей-узбеков», — цитирует Файзуллаева Sport24.

В нынешнем сезоне 20-летний «Файзуллаев» провёл за «армейцев» 31 матч, забил пять голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Аббосбек Файзуллаев

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