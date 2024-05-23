Файзуллаев: «Для ЦСКА сезон вышел средним»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев оценил нынешний сезон для московской команды.

«Сезон средний. Мы так и не вышли в Суперфинал Кубка России, хотя хотели закончить сезон с трофеем. Обидно, что проиграли по пенальти «Зениту», но это лотерея», — цитирует Файзуллаева Sport24.

В текущем сезоне Файзуллаев провёл за ЦСКА 31 матч, в которых забил пять голов и отдал 13 результативных передач.

За один тур до финиша «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Свой заключительный матч в нынешнем сезоне ЦСКА проведёт 25 мая против «Урала». Начало — в 16:30 по московскому времени.