Аршавин ответил, нужно ли Сафонову переходить в «ПСЖ»

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин высказался о потенциальном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».
«Нужно идти, не думая и не оглядываясь. Это суперкруто будет, если он перейдет. Наш российский вратарь за 20 миллионов переходит в «ПСЖ»! Если он переедет, то у него шансы будут», - поделился мыслями Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что Сафонов является воспитанником академии краснодарского клуба. За первую команду вратарь выступает с 2019 года. Срок действующего контракта 25-летнего вратаря с «Краснодаром» рассчитан до 2029-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Матвея в 18 миллионов евро.
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