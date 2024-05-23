Аршавин ответил, нужно ли Сафонову переходить в «ПСЖ»

«Нужно идти, не думая и не оглядываясь. Это суперкруто будет, если он перейдет. Наш российский вратарь за 20 миллионов переходит в «ПСЖ»! Если он переедет, то у него шансы будут», - поделился мыслями Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».