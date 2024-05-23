Антон Миранчук прокомментировал победу брата в Лиге Европы

Хавбек столичного «Локомотива» Антон Миранчук отреагировал на триумф брата Алексея в Лиге Европы. В финальном поединке турнира «Аталанта», за которую выступает россиянин, победила леверкузенский «Байер» со счетом 3:0.

«Наш гордость», - написал футболист в социальных сетях, прикрепив фотографию Алексея с трофеем.

Стоит отметить, что это первый трофей для Миранчука в итальянском клубе. Алексей защищает цвета «Аталанты» с 2020 года. Он перебрался в Бергамо из «Локомотива». В текущем сезоне полузащитник провел 40 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и 12 голевых передач.