Черчесов — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Когда изначально пишут, что он будет вторым номером — это напрягает»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что за российского футболиста французский гранд может заплатить порядка 20 миллионов евро без учёта бонусов.

Черчесов отметил, что перед переходом Сафонову нужно быть морально готовым к роли второго голкипера в «ПСЖ».

«Когда изначально пишут, что он будет вторым номером — это напрягает. Понятно, что «ПСЖ» манит, но нужно принять правильное решение для карьеры», — сказал Черчесов в эфире программы «Все на Матч!».

Действующий контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до конца января 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 18 миллионов евро.