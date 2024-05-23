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Булыкин: «Переход в «ПСЖ» - сумасшедший шанс для Сафонова»

23 Мая 2024 • 09:31 Комментировать

Экс-нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о потенциальном трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Для Матвея это сумасшедший шанс. Если трансфер состоится, это будет супер для Матвея. Хотелось бы, чтобы наши футболисты играли в топ-клубах», - передает слова Булыкина «Газета.Ru».

Ранее в прессе появилась информация, что парижский гранд рассматривает кандидатуру Сафонова на место дублера Джанлуиджи Доннаруммы. Контракт 25-летнего вратаря с «быками» рассчитан до лета 2029 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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Краснодар Дмитрий Булыкин ПСЖ Матвей Сафонов ещё теги
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