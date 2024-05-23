Аршавин: «Если посмотреть на то, как складывался чемпионат, то «Динамо» должно уступить «Краснодару»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

Напомним, прямо сейчас «Динамо» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка. Если в предстоящей встрече «бело-голубые» не проиграют, то выиграют чемпионат впервые с 1976 года.

«Всё в руках у «Динамо». Если посмотреть на то, как складывался чемпионат, то «Динамо» должно уступить «Краснодару». Мне кажется, «Зенит» прорвало, и за матч с «Ростовом» я не переживаю», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» состоится 25 мая на домашней арене «быков». Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.