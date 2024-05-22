Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тороп: «Врачи дали наилучший прогноз, операция прошла идеально»

22 Мая 2024 • 23:28 Комментировать

Владислав Тороп, голкипер московского ЦСКА выписан из больницы в среду, 22 мая. Вечером телеграм-канал Mash опубликовал видео с Владиславом, на котором он дал первый комментарий после возвращения из медучреждения домой. Там он перенёс операцию.

«Я дома. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые мне сделали тёплое приветствие. Каждое сообщение, которое мне отправили, мне очень приятно. Огромнейшее спасибо! Отмечу, что врачи дали дали наилучший прогноз восстановления, а операция прошла идеально», - говорит Тороп в видео.

Напомним, что в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России Владислав столкнулся с защитником «Зенита» Нуралы Алипа и получил перелом лицевой кости.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владислав Тороп
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов Назван лучший тренер сезона АПЛ – это не Гвардиола и даже не Артета Только два тренера могут возглавить «Манчестер Юнайтед» - названы имена Нападающий «Ливерпуля» Салах намекнул, где будет играть в новом сезоне Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру Гюлер может уйти из «Реала» - назван возможный клуб игрока Гвардиола прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля» Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола Тренер «Барселоны» Хави обратился к «Реалу»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» «Челси» объявил об уходе Почеттино Голевые подвиги Левандовски и Педри гарантировали «Барселоне» второе место в Ла Лиге
Спортивные новости
Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024 Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Мая
23:28 · Россия. Премьер-лига
Тороп: «Врачи дали наилучший прогноз, операция прошла идеально»
23:06 · Россия. Премьер-лига
Шишкин высказался о результатах «Спартака»
22:19 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис посоветовал Сафонову собирать чемоданы и ехать в Париж
21:49 · Россия. Премьер-лига
«Будет есть круассаны на лавочке»: реакция соцсетей на интерес «ПСЖ» к Сафонову
21:46 · Россия. Премьер-лига
Радимов не верит в переход Сафонова в «ПСЖ»
21:35 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» может выкупить Латышонка у «Балтики» за 10 млн рублей – известно условие 1 слухи
21:26 · Россия. Премьер-лига
Дасаев не видит смысла в переходе Сафонова в «ПСЖ»
21:23 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «И «Краснодар», и «Динамо» могут перегореть в финальном матче»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Широков высказался об интересе «ПСЖ» к Сафонову
21:12 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв – о Вернблуме: «Его жизнь заставила так сказать»
21:02 · Россия. Премьер-лига
Миранчук остался в запасе «Аталанты» на финал Лиги Европы
20:49 · Россия. Премьер-лига
Оздоев заявил, что ему трудно привыкнуть к греческому ритму жизни
20:28 · Россия. Премьер-лига
Кафанов – о Сафонове в «ПСЖ»: «Может, ехать вторым вратарём в клуб – это хорошо»
20:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Известна зарплата футболистов махачкалинского «Динамо»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Хотелось бы, чтобы «Динамо» стало чемпионом»
Все новости
Рекомендуем