Тороп: «Врачи дали наилучший прогноз, операция прошла идеально»

Владислав Тороп, голкипер московского ЦСКА выписан из больницы в среду, 22 мая. Вечером телеграм-канал Mash опубликовал видео с Владиславом, на котором он дал первый комментарий после возвращения из медучреждения домой. Там он перенёс операцию.

«Я дома. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые мне сделали тёплое приветствие. Каждое сообщение, которое мне отправили, мне очень приятно. Огромнейшее спасибо! Отмечу, что врачи дали дали наилучший прогноз восстановления, а операция прошла идеально», - говорит Тороп в видео.

Напомним, что в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России Владислав столкнулся с защитником «Зенита» Нуралы Алипа и получил перелом лицевой кости.