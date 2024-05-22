Шишкин высказался о результатах «Спартака»

Роман Шишкин, в прошлом игрок столичного «Спартака», высказался о результатах команды в этом сезоне РПЛ.

- «Спартак» закончит сезон на четвертом или на пятом месте, и сейчас часто вспоминаются те матчи, где они по глупости теряли очки, допускали ошибки. Сейчас этих очков как раз и не хватает для места в тройке, - передаёт слова экс-игрока «красно-белых» «РБ Спорт».

В активе столичного коллектива 49 набранных очков в 29 турах, клуб занимает пятую строчку в таблице. 25 мая состоится последний тур сезона, «красно-белые» отправятся в гости к «Оренбургу», начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Напомним, Шишкин выступал за «Спартак» с 2004 по 2010 год.