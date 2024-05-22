Канчельскис посоветовал Сафонову собирать чемоданы и ехать в Париж

Андрей Канчельскис, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и футбольный тренер высказался о Матвее Сафонове. Вечером среды голкипера «Краснодара» СМИ начали активно сватать в «ПСЖ».

«Ему надо быстрее собирать вещи и ехать. Если клуб и вправду хочет Матвея, значит, там видят возможность для его конкуренции. В мадридском «Реале» играет Лунин. Почему тогда Сафонов не может играть во Франции?», - задаётся вопросом Канчельскис для «РБ Спорт».

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» хотел бы выкупить Сафонова у «быков» за 20 млн евро. Более того, стороны ведут переговоры по вратарю уже не первую неделю.