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Канчельскис посоветовал Сафонову собирать чемоданы и ехать в Париж

22 Мая 2024 • 22:19 Комментировать

Андрей Канчельскис, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и футбольный тренер высказался о Матвее Сафонове. Вечером среды голкипера «Краснодара» СМИ начали активно сватать в «ПСЖ».

«Ему надо быстрее собирать вещи и ехать. Если клуб и вправду хочет Матвея, значит, там видят возможность для его конкуренции. В мадридском «Реале» играет Лунин. Почему тогда Сафонов не может играть во Франции?», - задаётся вопросом Канчельскис для «РБ Спорт».

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» хотел бы выкупить Сафонова у «быков» за 20 млн евро. Более того, стороны ведут переговоры по вратарю уже не первую неделю.

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ПСЖ Андрей Канчельскис Матвей Сафонов ещё теги
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