«Будет есть круассаны на лавочке»: реакция соцсетей на интерес «ПСЖ» к Сафонову

22 мая в российских СМИ прогремела новость о том, что французский близок к трансферу российского вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

В социальных сетях болельщики из России отреагировали на эту новость по-разному. Кто-то поверил, а кто-то считает «уткой». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало яркие комментарии и предоставляет читателям.

«Если окажется правдой, то это будет самый шокирующий трансфер россиянина за долгие годы», - @temycho77

«Интересно, а Доннарумма в курсе?» - @thatupac

«Очень рад! Пора! Засиделся!» - @tamanbaza

«Будет есть круассаны на лавочке», - @xxxxxxxx

«На самом пике идти лавочником быть... Ну такое себе занятие. Не верю, Матвей пойдёт только первым номером, а вытеснить итальянца не реально», - @ivaxa76

«Латышонка в Реал», - @fcsmqpr10

«Матвей, это твой шанс дерзай», - @ale2222

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