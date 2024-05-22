«Будет есть круассаны на лавочке»: реакция соцсетей на интерес «ПСЖ» к Сафонову

22 мая в российских СМИ прогремела новость о том, что французский близок к трансферу российского вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
В социальных сетях болельщики из России отреагировали на эту новость по-разному. Кто-то поверил, а кто-то считает «уткой». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало яркие комментарии и предоставляет читателям.
«Если окажется правдой, то это будет самый шокирующий трансфер россиянина за долгие годы», - @temycho77
«Интересно, а Доннарумма в курсе?» - @thatupac
«Очень рад! Пора! Засиделся!» - @tamanbaza
«Будет есть круассаны на лавочке», - @xxxxxxxx
«На самом пике идти лавочником быть... Ну такое себе занятие. Не верю, Матвей пойдёт только первым номером, а вытеснить итальянца не реально», - @ivaxa76
«Латышонка в Реал», - @fcsmqpr10
«Матвей, это твой шанс дерзай», - @ale2222
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