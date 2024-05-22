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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов не верит в переход Сафонова в «ПСЖ»

22 Мая 2024 • 21:46 Комментировать

Владислав Радимов, в прошлом игрок «Зенита» и сборной России, отреагировал на сообщения об интересе «ПСЖ» к Матвею Сафонову.

- Ну вот вы верите? Это как может быть, так и не может. Я плохо верю в подобные новости, потому что наши клубы не играют в еврокубках. Одно дело - смотреть Сафонова в РПЛ, а другое дело - в еврокубках, - цитирует экс-игрока «Зенита» «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» уже договорился с «быками» о трансфере 25-летнего голкипера.

В этом сезоне РПЛ вратарь краснодарской команды принял участие в 29 матчах, в которых пропустил 27 голов, в 10 встречах он сохранил свои ворота «сухими».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владислав Радимов ПСЖ Матвей Сафонов ещё теги
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