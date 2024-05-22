«Краснодар» может вернуть к себе воспитанника, вратаря «Балтики» Евгения Латышонка, если калининградский клуб по итогу сезона РПЛ понизится в классе и вылетит в Мелбет-Первую лигу. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в телеграм-канале.

По его информации, сумма выкупа игрока составит 10 млн руб. всё дело в том, что у «Краснодара» есть приоритетное право выкупа своего воспитанника.

«Если балтийцы останутся — сумма выкупа для «Краснодара» 30 млн руб. Однако эта опция не работает автоматически, только по желанию игрока», - отмечает Карпов.

Ранее сообщалось, что покинуть «Краснодар» может Матвей Сафонов, основной голкипер. На него, по последним новостям, положили глаз в самом «ПСЖ».