Станислав Агкацев, ныне второй голкипер «Краснодара» не будет покидать стан «быков», если Матвей Сафонов, его конкурент и первый номер в воротах покинет команду. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, вечером среды появились новости о том, что Сафоновым интересуется чемпион Франции в лице «ПСЖ». В Матвее парижане видят альтернативу второму вратарю, покидающему клуб костариканцу Кейлору Навасу.

Сообщалась даже сумма, за которую суперклуб может выкупить Матвея у «Краснодара».

В подходящем к концу сезоне Агкацев сыграл всего лишь восемь матчей за «быков», один – в РПЛ, остальные – в Кубке России.