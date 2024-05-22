Дасаев не видит смысла в переходе Сафонова в «ПСЖ»

Ринат Дасаев, в прошлом вратарь «Спартака», отреагировал на информацию об интересе парижан к Матвею Сафонову.

В среду появились сообщения о том, что «ПСЖ» хочет приобрести 25-летнего российского вратаря «быков» в ближайшее межсезонье. Сообщалось, «Краснодар» и «ПСЖ» уже договорились о трансфере.

- Я не могу сказать, правильное или неправильное решение Сафонову переходить в «ПСЖ». Ему только решать. Я откуда знаю, перерос ли Сафонов РПЛ или нет? – цитирует Дасаева «Чемпионат».

В текущем сезоне Сафонов оставил свои ворота «сухими» в 10 встречах, всего на счету вратаря 29 матчей в РПЛ.