Заварзин: «И «Краснодар», и «Динамо» могут перегореть в финальном матче»

Юрий Заварзин, в прошлом гендиректор «Спартака» и «Динамо» оценил претендентов на золотые медали чемпионата России. По его мнению, у «Динамо» и «Краснодара» не то того, что есть у «Зенита», а именно – чемпионского духа.

«Обе клуба в равных условиях – все могут перегореть, ничего не показать. Игра, полагаю, будет до гола, как одни забьют – закроются, вторые, наоборот. Обе команды бесхребетные. Если бы у них была какая-то харизма, чемпионский дух…», - рассуждает Заварзин для Vprognoze.ru.

Напомним, что «Краснодар» примет «Динамо» в заключительном, 30-м туре РПЛ. «Зенит» же сыграет дома с «Ростовом». Победа или ничья сделают «Динамо» чемпионом страны.