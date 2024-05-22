Широков высказался об интересе «ПСЖ» к Сафонову

Роман Широков, в прошлом полузащитник «Зенита» и сборной России, отреагировал на интерес «ПСЖ» к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.

22 мая в СМИ появилась информация, что парижане планируют приобрести 25-летнего российского голкипера в ближайшее трансферное окно. Сообщалось, что клубы уже договорились о трансфере, а Сафонов в «ПСЖ» будет подменять Джанлуиджи Доннарумму.

- Почему такой трансфер невозможен? Всё возможно. Просто основания какие? Давайте так: где «ПСЖ» его увидел и где он себя так ярко проявил, что они на него обратили внимание? Думаю, что у «ПСЖ» есть более богатый выбор вратарей, - передаёт слова экс-капитана сборной России «Матч ТВ».

В этом сезоне на счету Сафонова 29 матчей в РПЛ, в которых он в 10 встречах оставил свои ворота «сухими».