Пономарёв – о Вернблуме: «Его жизнь заставила так сказать»

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв вновь высказался о Понтусе Верблуме и его недавних словах о период карьеры в России и игры в ЦСКА.

Напомним, 21 мая во вторник Вернблум в разговоре с одним из шведских СМИ попросил прощения в граждан Швеции за то, что провёл шесть лет своей карьеры в России. Выступал в ЦСКА Понтус с 2012 по 2018 годы.

«Вернблум живет в европейской стране, его дети растут там. Претензий не предъявишь. Его жизнь заставила так сказать. Вы что хотите, чтобы он был пророссийским человеком? Такого не будет никогда. Его родина там», - говорит Пономарёв для Betonmobile.

Ранее ветеран ЦСКА предположил два варианта причины поступка Вернблума.