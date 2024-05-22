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Миранчук остался в запасе «Аталанты» на финал Лиги Европы

22 Мая 2024 • 21:02 Комментировать
Аталанта
0:0
Байер Л
1 4.50 X 3.85 2 1.85
1-й тайм

Вечером среды состоится первый еврокубковый финал текущего сезона. Сойдутся в нём «Аталанта» из Бергамо и непобедимый леверкузенский «Байер».

Бергамаски за час до начала встречи опубликовали свой стартовый состав, он выглядит так:

Муссо, Джимсити (к), Хин, Колашинац, Руджери, Дзаппакоста, Эдерсон, Копмейнерс, Лукман, де Кетеларе, Скамакка.

Отметим, что вновь Джан Пьеро Гасперини оставил на скамейке запасных российского полузащитника Алексея Миранчука.

Следить за текстовой трансляцией поединка в Дублине можно на нашем портале. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени!

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук

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