Оздоев заявил, что ему трудно привыкнуть к греческому ритму жизни

Магомед Оздоев провёл подходящий к концу сезон в ПАОКе из Салоников, одном из самых знаменитых футбольных клубов Греции. Футболист рассказал, какой он увидел жизнь в Греции после переезда.

«Хорошая погода. Люди добрые. Размеренная жизнь. Люди особо никуда не спешат. Нет суеты, как в мегаполисах. Все живут спокойной жизнью: работают и учатся. Очень спокойной жизнью живут — им это нравится», - говорит Оздоев «Чемпионату».

Но как добавил футболист, к такому ритму жизни он сам привыкнуть не может.

«Я более активный человек», - отметил Магомед.

Ранее Оздоев назвал главное отличие между чемпионатом России и чемпионатом Греции по футболу.

Напомним, что Магомед стал в составе ПАОКа чемпионом Греции. Ранее один сезон Оздоев играл в другой балканской стране – в Турции за стамбульский «Фатих Карагюмрюк».