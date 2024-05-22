Кафанов – о Сафонове в «ПСЖ»: «Может, ехать вторым вратарём в клуб – это хорошо»

Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России оценил информацию о том, что Матвей Сафонов в случае возможного перехода в «ПСЖ» займёт в парижском клубе роль второго номера.

«Первым номером понятно, никуда сейчас не позовут, если говорить о таком клубе. В каждом таком клубе есть сильный конкурент. Может, это и хорошо. Тебе дают время адаптироваться, не сразу бросают в топку», - говорит Кафанов «Спорт-Экспрессу».

Напомним, ранее сообщалась даже потенциальная сумма, за которую Матвей может перебраться в стан действующего чемпиона Франции. Подменять в случае переезда в Париж вратарь сборной России будет там Джанлуиджи Доннарумму, основного вратаря.