Терёхин: «Хотелось бы, чтобы «Динамо» стало чемпионом»

Олег Терёхин, экс-игрок ряда российских команд, высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Динамо».

- Хотелось бы, чтобы «Динамо» стало чемпионом. Матч будет сумасшедшим, потому что и «Краснодар» ещё не потерял шансов на чемпионство. В Краснодаре «Динамо» будет очень тяжело выиграть, - цитирует Терёхина Vprognoze.ru.

На данный момент в таблице РПЛ за тур до конца сезона лидирует «Динамо», набравшее 56 очков, на втором месте идёт «Зенит», у которого на два балла меньше, а «Краснодар» занимает третью позицию с 53 очками. Матч пройдёт 25 мая и начнётся в 16:30 по мск.