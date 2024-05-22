Сафонов – лучший голкипер РПЛ по предотвращённым голам за последние шесть лет

Матвей Сафонов, потенциальный игрок «ПСЖ» – лучший вратарь РПЛ по предотвращенным голам с сезона-2018/19. Таким фактом делится Opta Sports.

Так, Матвей пропустил 161 гол при 185,4 xGOT с сезона-2018/19, когда он стал полноценно играть в РПЛ, предотвратив суммарно 24,4 гола. Это лучший результат для всех голкиперов Премьер-лиги на временном отрезке.

22,8 предотвращённых гола у Игоря Акинфеева, вратаря московского ЦСКА. Чуть отстал от него Илья Лантратов, вратарь московского «Локомотива», а ранее «Химок».

Замыкают пятёрку Александр Беленов («Уфа», «Факел») – 18,7 гола и Сергей Рыжиков («Рубин», «Крылья Советов», «Тамбов») – 11,3 гола.

Известна сумма, за которую «ПСЖ» выкупит Сафонова у «Краснодара»